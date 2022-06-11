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Дарья Билодид чувствительно поздравила маму с днем рождения. Фото
Воспитала настоящую чемпионку
Фокус
Украинская дзюдоистка, чемпионка мира и бронзовый призер Олимпийских игр Дарья Билодид поздравила свою маму с днем рождения. Соответствующий пост наша спортсменка разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Жан Беленюк
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