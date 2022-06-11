Дарья Билодид чувствительно поздравила маму с днем рождения. Фото

Украинская дзюдоистка, чемпионка мира и бронзовый призер Олимпийских игр Дарья Билодид поздравила свою маму с днем рождения. Соответствующий пост наша спортсменка разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Жан Беленюк показал процесс восстановления после победы на чемпионате Украины.