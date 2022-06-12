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UFC 275. Прохаска побеждает Тейшейру и берет титул чемпиона мира в полутяжелом весе
Великолепный поединок
Getty Images/Global Images Ukraine
Чешский боец Иржи Прохаска (29-3-1) завоевал титул чемпиона UFC в полутяжелом весе в поединке против экс-обладателя титула, бразильца Гловера Тейшейры (33-8). Бой прошел в рамках вечера UFC 275.
Поединок был довольно ровный, оба бойца были очень активными. Тейшейра все время предпринимал попытки перевести бой в партер, где пытался атаковать оппонента. После одной из таких попыток у Иржи открылось сильное кровотечение над левым глазом.
В третьем раунде было заметно, насколько устал чемпион. Он пропускал очень много ударов, при любом случае пытался перевести бой в партер, но сил сдержать соперника у него не хватало.
В четвертом раунде инициатива принадлежала поочередно обоим бойцам и каждый пытался действовать как можно лучше. Бразилец после пары удачных атак пытался провести удушающий, но чех удачно вырвался и провел несколько своих атак. В общем, ровный отрезок боя.
Все шло к тому, что победителя определят судьи, но у Прохаски были свои планы. Иржи удалось провести удушающий и заставить соперника сдаться. В итоге досрочная победа и новый чемпион мира в полутяжелом весе.
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