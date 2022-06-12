UFC 275. Прохаска побеждает Тейшейру и берет титул чемпиона мира в полутяжелом весе

Чешский боец ​​Иржи Прохаска (29-3-1) завоевал титул чемпиона UFC в полутяжелом весе в поединке против экс-обладателя титула, бразильца Гловера Тейшейры (33-8). Бой прошел в рамках вечера UFC 275.

Поединок был довольно ровный, оба бойца были очень активными. Тейшейра все время предпринимал попытки перевести бой в партер, где пытался атаковать оппонента. После одной из таких попыток у Иржи открылось сильное кровотечение над левым глазом.

В третьем раунде было заметно, насколько устал чемпион. Он пропускал очень много ударов, при любом случае пытался перевести бой в партер, но сил сдержать соперника у него не хватало.

В четвертом раунде инициатива принадлежала поочередно обоим бойцам и каждый пытался действовать как можно лучше. Бразилец после пары удачных атак пытался провести удушающий, но чех удачно вырвался и провел несколько своих атак. В общем, ровный отрезок боя.

Все шло к тому, что победителя определят судьи, но у Прохаски были свои планы. Иржи удалось провести удушающий и заставить соперника сдаться. В итоге досрочная победа и новый чемпион мира в полутяжелом весе.