Иржи Прохазка – новый чемпион UFC в полутяжелом весе

Чешский боец ММА Иржи Прохазка стал новоиспеченным чемпионом UFC в полутяжелом весе, избив в матче за пояс бразильца Гловера Тейшейру. Это был лишь третий бой чеха в UFC, однако каждый завершался победой.

До этого Прохазка провел 31 бой в различных профессиональных ММА-организациях. К примеру, он также является чемпионом японской организации Rizin FF в полутяжелом весе. На данный момент его профессиональный рекорд боев таков: 33 боя, 30 побед, 2 поражения и 1 ничья.

Помимо этого боя, на мероприятии UFC 275 в Сингапуре прошла еще одна защита титула. В том матче россиянка Валентина Шевченко сохранила пояс чемпионки в наилегчайшем весе, избив бразильянку Талию Сантос.