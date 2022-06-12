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Иржи Прохазка – новый чемпион UFC в полутяжелом весе

Единоборства
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В бою за пояс избил Гловера Тейшейру

Иржи Прохазка – новый чемпион UFC в полутяжелом весе

Фото: MMA Sucka

UA-Футбол
Новина українською

Чешский боец ММА Иржи Прохазка стал новоиспеченным чемпионом UFC в полутяжелом весе, избив в матче за пояс бразильца Гловера Тейшейру. Это был лишь третий бой чеха в UFC, однако каждый завершался победой.

До этого Прохазка провел 31 бой в различных профессиональных ММА-организациях. К примеру, он также является чемпионом японской организации Rizin FF в полутяжелом весе. На данный момент его профессиональный рекорд боев таков: 33 боя, 30 побед, 2 поражения и 1 ничья.

Помимо этого боя, на мероприятии UFC 275 в Сингапуре прошла еще одна защита титула. В том матче россиянка Валентина Шевченко сохранила пояс чемпионки в наилегчайшем весе, избив бразильянку Талию Сантос.

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В статье: UFC
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