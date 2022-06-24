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Федерация дзюдо Украины обратилась с открытым письмом к более ста национальным федерациям

Единоборства
(1 голосов)

В связи с допуском россиян и белорусов к международным соревнованиям

Федерация дзюдо Украины обратилась с открытым письмом к более ста национальным федерациям

фото - ФДУ

UA-Футбол
Новина українською

После обращения Федерации дзюдо Украины в Международную федерацию дзюдо (IJF) и Европейский союз дзюдо (EJU) относительно решения о допуске российских дзюдоистов к международным соревнованиям, Федерация дзюдо Украины направила открытое письмо к более чем ста национальным федерациям дзюдо.

Письмо ФДУ сопровождают фото- и видеоматериалы, которые являются красноречивым объяснением того, почему российские дзюдоисты не должны участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе (доступны по ссылке).

Открытое письмо ФДУ – по ссылке ЗДЕСЬ >>>

Напомним, что ранее Украина отказалась выступать в соревнованиях Международной федерации дзюдо из-за россиян и белорусов, которых не отстранили от турниров.

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В статье: дзюдо
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