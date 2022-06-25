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ММА. Эблен победил Мусаси и стал новым чемпионом Bellator
В одну дверь
Getty Images/Global Images Ukraine
В Анкасвилле (штат Коннектикут, США) завершился турнир Bellator 282, главным поединком которого стал титульный бой в среднем весе между Гегардом Мусаси и Джонни Эбленом.
30-летний голландец победил американца единогласным решением судей (50–45, 50–45, 50–45) и стал новым чемпионом промоушена в среднем весе.
На счету Эблена 12 побед из 12 поединков. Мусаси в своем активе имеет 49 триумфов при 8 поражениях и 2 ничьих.
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