ММА. Эблен победил Мусаси и стал новым чемпионом Bellator

В Анкасвилле (штат Коннектикут, США) завершился турнир Bellator 282, главным поединком которого стал титульный бой в среднем весе между Гегардом Мусаси и Джонни Эбленом.

30-летний голландец победил американца единогласным решением судей ( 50–45, 50–45, 50–45 ) и стал новым чемпионом промоушена в среднем весе.

На счету Эблена 12 побед из 12 поединков. Мусаси в своем активе имеет 49 триумфов при 8 поражениях и 2 ничьих.