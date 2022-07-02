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Сборная Украины U-20 победила на юниорском чемпионате Европы
Поздравляем наших девушек
UKRWRESTLING
Сборная Украины U-20 победила на юниорском чемпионате Европы. Об этом сообщает Ассоциация спортивной борьбы Украины.
Чемпионками соревнований стали Юлия Лесковец, Александра Хоменец, Манола Скобельская, Ирина Заблоцкая. Серебро выиграла Мария Орлевич, а бронзу – Альбина Рилля, Наталья Кливчуцкая, Ирина Боднарь.
Это позволило украинкам занять 1 место в общекомандном зачете.
Напомним, ранее украинские синхронистки
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