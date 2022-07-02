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Сборная Украины U-20 победила на юниорском чемпионате Европы

Единоборства
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Сборная Украины U-20 победила на юниорском чемпионате Европы

UKRWRESTLING

UA-Футбол
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Сборная Украины U-20 победила на юниорском чемпионате Европы. Об этом сообщает Ассоциация спортивной борьбы Украины.

Чемпионками соревнований стали Юлия Лесковец, Александра Хоменец, Манола Скобельская, Ирина Заблоцкая. Серебро выиграла Мария Орлевич, а бронзу – Альбина Рилля, Наталья Кливчуцкая, Ирина Боднарь.

Это позволило украинкам занять 1 место в общекомандном зачете.

Напомним, ранее украинские синхронистки победили на юниорском чемпионате мира.

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