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UFC. Исраэль Адесанья защитил пояс чемпиона в пятый раз. На этот раз – от Джареда Каннонье

Единоборства
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Во втором бою вечера Волкановски в третий раз избил Холлоуэя за пояс чемпиона

UFC. Исраэль Адесанья защитил пояс чемпиона в пятый раз. На этот раз – от Джареда Каннонье

Фото: CBS Sports

UA-Футбол
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UFC 276 (Лас Вегас, Невада, США), главным боем вечера была схватка нигерийца Исраэля Адесаньи с американцем Джаредом Каннонье за пояс чемпиона в среднем весе. По итогу боя пояс остался у Адесаньи, для которого это была уже пятая защита титула.

Во втором главном бою вечера сошлись австралиец Александр Волкановски и американец Макс Холлоуэй. Они встретились уже в третий раз, ранее оба раза побеждал Волкановски. На этот раз ничего не изменилось: пояс чемпиона в полулегком весе по-прежнему у Александра.

В других поединках подрались бразилец Алекс Перейра с американцем Шоном Стриклэндом (победа Перейры) и американцев Брайана Барберена с Робби Лоулером (победа Барберены).

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В статье: Макс Холлоуэй UFC Исраэль Адесанья
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