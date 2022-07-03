Ветеран UFC Дональд Ковбой Серроне объявил о завершении карьеры в возрасте 39 лет

Дональд "Ковбой" Серроне сегодня объявил о том, что завершает профессиональную карьеру бойца ММА в возрасте 39 лет. Утром он провел свой последний поединок в UFC: он проиграл американскому бойцу Джиму Миллеру во втором раунде.

За свою профессиональную карьеру в ММА Серроне провел 55 боев. 36 из них он выиграл, 17 проиграл и 2 завершились ничьими. В спорте он с 2005 года, то есть дерётся на протяжении 17 лет.

Он занимает второе место в истории UFC по количеству побед – 23. Его главное достижение в карьере: проигранный бой за пояс чемпиона UFC в легком весе против Рафаэла Дус Анжуса в декабре 2015 года.