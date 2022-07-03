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Ветеран UFC Дональд Ковбой Серроне объявил о завершении карьеры в возрасте 39 лет

Единоборства
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Сегодня он провел последний бой, в котором проиграл Джиму Миллеру

Ветеран UFC Дональд Ковбой Серроне объявил о завершении карьеры в возрасте 39 лет

Фото: FanSided

UA-Футбол
Новина українською

Дональд "Ковбой" Серроне сегодня объявил о том, что завершает профессиональную карьеру бойца ММА в возрасте 39 лет. Утром он провел свой последний поединок в UFC: он проиграл американскому бойцу Джиму Миллеру во втором раунде.

За свою профессиональную карьеру в ММА Серроне провел 55 боев. 36 из них он выиграл, 17 проиграл и 2 завершились ничьими. В спорте он с 2005 года, то есть дерётся на протяжении 17 лет.

Он занимает второе место в истории UFC по количеству побед – 23. Его главное достижение в карьере: проигранный бой за пояс чемпиона UFC в легком весе против Рафаэла Дус Анжуса в декабре 2015 года.

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В статье: UFC Дональд Серроне
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