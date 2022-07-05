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Европейский союз дзюдо продлил отстранение российских и белорусских спортсменов

Единоборства
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Снова в изоляции

Европейский союз дзюдо продлил отстранение российских и белорусских спортсменов

фото - olympics.com

Новина українською

Европейский союз дзюдо продолжил отстранение российских и белорусских спортсменов от международных турниров под своей эгидой.

Соответствующее решение было принято на заседании Исполнительного комитета организации, пишет пресс-служба EJU.

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Также было доложено о закрытии московского офиса организации. Теперь все финансовые операции производятся головным офисом EJU в Вене.

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В статье: война с Россией EJU
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Источник:
XSport.ua

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