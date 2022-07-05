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Европейский союз дзюдо продлил отстранение российских и белорусских спортсменов
Снова в изоляции
фото - olympics.com
Европейский союз дзюдо продолжил отстранение российских и белорусских спортсменов от международных турниров под своей эгидой.
Соответствующее решение было принято на заседании Исполнительного комитета организации, пишет пресс-служба EJU.
Также было доложено о закрытии московского офиса организации. Теперь все финансовые операции производятся головным офисом EJU в Вене.
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Источник:XSport.ua
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