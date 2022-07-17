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Украинцы и украинки выиграли уже три медали на соревнованиях по тайскому боксу на Всемирных играх-2022

Единоборства
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Два золота и одна бронза

Украинцы и украинки выиграли уже три медали на соревнованиях по тайскому боксу на Всемирных играх-2022

Фото: The World Games 2022

UA-Футбол
Новина українською

Украинские спортсмены и спортсменки выиграли сегодня три медали на соревнованиях по тайскому боксу, которые проводятся в рамках Всемирных игр-2022, проходящих в американском Бирмингеме, штат Алабама.

Анастасия Кулинич выиграла золото в весовой категории до 48 килограмм, победив в финале канадку Реган Говинг со счетом 30:27. Владислав Микитась взял бронзу в весе до 57 кг.

Игорь Любченко добыл еще одно золото, в категории до 63,5 килограмм. Он одолел тайского противника в финале. Теперь у сборной Украины 42 медали на Всемирных играх: 15 золотых, 11 серебряных и 16 бронзовых.

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В статье: ММА
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