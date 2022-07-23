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Босс WWE Винс Макмэн покидает организацию после обвинений в сексуальных домогательствах
Он потратил миллионы долларов на сокрытие дел
Фото: zdioy
Глава World Wrestling Entertainment (WWE) Винс Макмэн заявил о том, что покинет управление организацией. Данное решение было принято управленцем на фоне многочисленных обвинений в неправомерном поведении сексуального характера.
Ранее The Wall Street Journal сообщили о том, что Макмэн выплатил три миллиона долларов бывшему сотруднику WWE, подвергшемуся харрасменту на работе. Миллион был выплачен сразу, остальная сумма должна была поступать жертве на протяжении следующих пяти лет по частям.
Также сообщается о том, экс-глава WWE Макмэн выплатил более 12 миллионов долларов четырем другим женщинам, для сокрытия обвинений в его проступках. На посту СЕО Винса заменит его дочь.
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