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Конор Макгрегор показал фото с сестрой
Ирландец поздравил её с днем рождения
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фотографию с сестрой.
"С днём рождения, моя сестра, королева стиля, безумная штучка. Моя любовь к тебе как до луны и обратно. Навсегда, мир принадлежит тебе, моя кровь", — подписал фотографию Макгрегор.
Напомним, Макгрегор не проводил поединки после того, как на турнире UFC 264, который прошёл летом 2021 года, проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.
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