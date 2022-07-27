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Конор Макгрегор показал фото с сестрой

Единоборства
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Ирландец поздравил её с днем рождения

Конор Макгрегор показал фото с сестрой

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фотографию с сестрой.

"С днём рождения, моя сестра, королева стиля, безумная штучка. Моя любовь к тебе как до луны и обратно. Навсегда, мир принадлежит тебе, моя кровь", — подписал фотографию Макгрегор.

Напомним, Макгрегор не проводил поединки после того, как на турнире UFC 264, который прошёл летом 2021 года, проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.

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В статье: Конор Макгрегор
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