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Потеря: Время шоу пришло, не могу дождаться. Фото

Единоборства
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Мы все ждем

Потеря: Время шоу пришло, не могу дождаться. Фото

WWFC

UA-Футбол
Новина українською

Украинский боец Игорь Потеря уже завтра, 31 июля, дебютирует в UFC-промоушене. Фото с церемонии взвешивания перед поединком наш спортсмен разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, что раньше мы писали где и когда смотреть дебютный бой Потери.

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В статье: Игорь Потеря
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