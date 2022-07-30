Единоборства
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Потеря: Время шоу пришло, не могу дождаться. Фото
Мы все ждем
WWFC
Украинский боец Игорь Потеря уже завтра, 31 июля, дебютирует в UFC-промоушене. Фото с церемонии взвешивания перед поединком наш спортсмен разместил на своей странице в Instagram.
Напомним, что раньше мы писали
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