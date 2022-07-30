Потеря: Время шоу пришло, не могу дождаться. Фото

Украинский боец Игорь Потеря уже завтра, 31 июля, дебютирует в UFC-промоушене. Фото с церемонии взвешивания перед поединком наш спортсмен разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, что раньше мы писали где и когда смотреть дебютный бой Потери.