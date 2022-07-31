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Провальный дебют: Потеря проиграл в первом поединке в UFC

Единоборства
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Провальный дебют: Потеря проиграл в первом поединке в UFC

Zuffa LLC

UA-Футбол
Новина українською

Украинский боец ​​Игорь Потеря (19-3) провально дебютировал в UFC-промоушене. В стартовом поединке на новой для себя площадке наш соотечественник проиграл румыну Николае Нигумеряну (13-1).

Первый раунд прошел под диктовку румына. Он удачно атаковал своего соперника тейкдаунами и постоянно держал его возле сетки. Украинец пытался ответить одиночными лоукиками, но это выглядело очень неуверенно.

Во втором раунде Потеря несколько раз неплохо попал в оппонента, на секунду показалось что Николае был растерян. Но так только показалось – Нигумеряну взорвался серией ударов, сначала выбив капу изо рта украинца, а затем бросившись забивать у сетки. После того как Игорь перестал отвечать на удары соперника хоть как-нибудь, рефери остановил бой.

Потеря проиграл третий раз в своей карьере и первый раз в рамках UFC.

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В статье: UFC Игорь Потеря
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