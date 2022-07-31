Потеря о первом поражении в UFC: Кто не падает, тот не поднимается

Украинский боец ​​Игорь Потеря (19-3) прокомментировал поражение в первом поединке в UFC-промоушене. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.

"О бое.

Избит, но не сломан. Никаких оправданий.

Я прошел хороший кемп, работал с очень сильными ребятами и на этом моя самооценка только росла, я понимал, что я крут.

Было очень много психологических моментов, но это я прошел, пытался держать фокус до поединка.

У меня было очень много спаррингов: я работал 6 спаррингов по 5 мин 3 раза в неделю и чувствовал, что могу еще, функционально я был очень сильным.

Насчет поединка.

У меня кончился бензин на 3 минуте 1-го раунда. На это четыре причины, но сейчас не об этом. Что имеем, то имеем. Я посмотрел поединок и мне стало стыдно за себя.

Я знаю, что это был не я, не тот махающийся до конца Игорь. Все, кто меня знает как спортсмена, тоже это скажут.

Я не показал вообще ничего в этом поединке. Ни свою ударную технику, ни борьбу нечего.

Больно психологически, но и это пройдет.

Я проигрывал уже в профе, я проигрывал в любителях, я проигрывал на тренировках, я проигрывал в бизнесе, я проиграл во многих планах жизни, я терял все, что зарабатывал, но я никогда не сдавался и не собираюсь этого делать сейчас.

Я всегда рискую.

В этой жизни нужно проиграть кучу раз, чтобы добиться успеха, особенно в нашей игре. Всегда вставать и идти вперед, несмотря ни на что.

Сейчас все планы испортились, в голове мусор. Где-то подвел многих. Особенно свою семью.

Но все проанализирую, пройдет немного времени и вернемся посильнее.

Все равно на энергии, только нужно немного подзарядиться.

Большое спасибо всем людям, которые были со мной там. Всем людям, которые меня поддерживают. Крепко всех обнимаю.

P.S. Кто не падает, тот не поднимается" – написал он.