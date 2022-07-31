Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Потеря о первом поражении в UFC: Кто не падает, тот не поднимается
Победы еще впереди
WWFC
Украинский боец Игорь Потеря (19-3) прокомментировал
"О бое.
Избит, но не сломан. Никаких оправданий.
Я прошел хороший кемп, работал с очень сильными ребятами и на этом моя самооценка только росла, я понимал, что я крут.
Было очень много психологических моментов, но это я прошел, пытался держать фокус до поединка.
У меня было очень много спаррингов: я работал 6 спаррингов по 5 мин 3 раза в неделю и чувствовал, что могу еще, функционально я был очень сильным.
Насчет поединка.
У меня кончился бензин на 3 минуте 1-го раунда. На это четыре причины, но сейчас не об этом. Что имеем, то имеем. Я посмотрел поединок и мне стало стыдно за себя.
Я знаю, что это был не я, не тот махающийся до конца Игорь. Все, кто меня знает как спортсмена, тоже это скажут.
Я не показал вообще ничего в этом поединке. Ни свою ударную технику, ни борьбу нечего.
Больно психологически, но и это пройдет.
Я проигрывал уже в профе, я проигрывал в любителях, я проигрывал на тренировках, я проигрывал в бизнесе, я проиграл во многих планах жизни, я терял все, что зарабатывал, но я никогда не сдавался и не собираюсь этого делать сейчас.
Я всегда рискую.
В этой жизни нужно проиграть кучу раз, чтобы добиться успеха, особенно в нашей игре. Всегда вставать и идти вперед, несмотря ни на что.
Сейчас все планы испортились, в голове мусор. Где-то подвел многих. Особенно свою семью.
Но все проанализирую, пройдет немного времени и вернемся посильнее.
Все равно на энергии, только нужно немного подзарядиться.
Большое спасибо всем людям, которые были со мной там. Всем людям, которые меня поддерживают. Крепко всех обнимаю.
P.S. Кто не падает, тот не поднимается" – написал он.
Популярное сейчас
- Российский тренер снова не включил игрока сборной Украины в заявку на ЛЧ
- ВИДЕО игры Зинченко в победном матче Арсенала над Севильей со счетом 6:0
- Сегодня Николаев подвергся самому сильному за все время обстрелу, - мэр города
- Провальный дебют: Потеря проиграл в первом поединке в UFC
- Красотка дня. Секс-символ футбольной журналистики побывала на тренировке Реала. ФОТО
- Вокалист группы Антитела показал свои будни в качестве парамедика ВСУ