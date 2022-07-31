Аманда Нуньес вернула пояс чемпионки UFC в легчайшем весе, победив Джулианну Пенью

Бразильская боец ММА Аманда Нуньес сегодня провела бой за пояс чемпионки UFC в легчайшем весе против американки Джулианны Пеньи. Именно Пенья полгода назад забрала титул у Нуньес, заставив ту преждевременно сдаться. Однако на этот раз Аманда победила единым решением судей.

До того злосчастного боя Нуньес владела сразу двумя поясами UFC: в легчайшем и полулегком весах, последний она удерживает уже более 3,5 лет. Титул в легчайшем же весе Аманда держала с лета 2016 года по декабрь 2021, более пяти лет. За эти годы она пять раз успешно защитила пояс.

Пенья же проиграла в первом же бою за свой пояс. Рекорд Аманды Нуньес в UFC составляет 22 победы при 5 поражениях. Рекорд Пеньи – 12 побед при тех же 5 поражениях.