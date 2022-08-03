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Конор Макгрегор сыграет в ремейке триллера Дом у дороги

Единоборства
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Фанаты экс-чемпиона UFC увидят своего кумира в фильме

Конор Макгрегор сыграет в ремейке триллера Дом у дороги

Фото: Het Financieele Dagblad

Новина українською

Экс-чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор получил роль в художественном фильме, пишет Deadline.

Конор сыграет в ремейке триллера "Дом у дороги".

Съемки фильма начнутся в 2022 году в Доминиканской республике. Дата премьеры пока неизвестна.

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В статье: Конор Макгрегор
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