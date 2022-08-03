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Конор Макгрегор сыграет в ремейке триллера Дом у дороги
Фанаты экс-чемпиона UFC увидят своего кумира в фильме
Фото: Het Financieele Dagblad
Экс-чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор получил роль в художественном фильме, пишет Deadline.
Конор сыграет в ремейке триллера "Дом у дороги".
Съемки фильма начнутся в 2022 году в Доминиканской республике. Дата премьеры пока неизвестна.
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