Конор Макгрегор сыграет в ремейке триллера Дом у дороги

Экс-чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор получил роль в художественном фильме, пишет Deadline.

Конор сыграет в ремейке триллера "Дом у дороги".

Съемки фильма начнутся в 2022 году в Доминиканской республике. Дата премьеры пока неизвестна.