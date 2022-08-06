Объявлена дата защиты чемпионского пояса UFC Исраэлем Адесаньей от Алекса Перейры

Были объявлены дата и место проведения следующего боя чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи. Нигериец подерется с бразильцем Алексом Перейрой в арене Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке 12 ноября.

Предстоящая защита титула чемпиона в среднем весе станет уже шестой для Адесаньи. С тех пор как он побил Келвина Гастелума весной 2019, Исраэль пять раз дрался за пояс. И ни разу еще не проиграл.

Адесанья является лучшим бойцом в рейтинге среднего веса UFC. Перейра же занимает пятое место в рейтинге претендентов на титул. Трое из четырех бойцов перед ним уже были повержены Исраэлем.