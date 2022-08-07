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Дарья Белодид прогулялась по столице Латвии. Фото
Как всегда очаровательна
Фокус
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид с пользой провела субботу. Наша спортсменка решила пройтись по древнему городу, столице Латвии – Риге. Фото с прогулки она опубликовала на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее украинка Лузан
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