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Дарья Белодид прогулялась по столице Латвии. Фото

Единоборства
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Как всегда очаровательна

Дарья Белодид прогулялась по столице Латвии. Фото

Фокус

UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид с пользой провела субботу. Наша спортсменка решила пройтись по древнему городу, столице Латвии – Риге. Фото с прогулки она опубликовала на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее украинка Лузан стала чемпионкой мира по гребле на байдарках и каноэ.

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В статье: Дарья Билодид
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