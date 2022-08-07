Дарья Белодид прогулялась по столице Латвии. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид с пользой провела субботу. Наша спортсменка решила пройтись по древнему городу, столице Латвии – Риге. Фото с прогулки она опубликовала на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее украинка Лузан стала чемпионкой мира по гребле на байдарках и каноэ.