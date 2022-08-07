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Украинские дзюдоисты нагребли кучу медалей в первый день Кубка Европы-2022
Молодцы, мы вами гордимся
narodna-pravda.ua
Сборная Украины по дзюдо успешно стартовала на проходящем на днях Кубке Европы в латвийской Риге.
В первый день соревнований наша команда завоевала 7 наград и закрепилась на лидирующей позиции в общем зачете.
Стоит отметить историческое персональное достижение Дарьи Билодид, впервые завоевавшей золотую награду на международных соревнованиях в новой для себя весовой категории – до 57 кг. Также золотыми призерами стали Анастасия Антипина (до 63 кг) и Артем Хомула (до 73 кг).
Серебро досталось Денису Тупицкому (до 60 кг), а бронзовые награды завоевали Кирилл Самотуг (до 60 кг), Бекирбек Моргоев (до 60 кг) и Станислав Семков (до 66 кг).
Напомним, что ранее украинка Лузан
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