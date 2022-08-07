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Восьмикратного чемпиона мира по джиу-джитсу застрелили в Бразилии

Единоборства
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Леандро Ло убили после пьяного конфликта

Восьмикратного чемпиона мира по джиу-джитсу застрелили в Бразилии

Фото: MARCA

UA-Футбол
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Бразилец Леандро Ло, восьмикратный чемпион мира по джиу-джитсу, был застрелен прошлой ночью в Сан-Паулу. Как сообщают местные правоохранительные органы, борцу дважды попали в голову.

По информации издания Marca, атлет побывал с друзьями в ночном клубе, после чего на улице у него разразился конфликт с пьяным прохожим. Ло взял мужчину в захват из джиу-джитсу, пытаясь его обездвижить.

Однако тот вырвался, достал пистолет и открыл огонь по Леандро. Пострадавший позже был доставлен в больницу, где он и скончался. Как сообщила полиция Сан-Паулу, стрелок уже был идентифицирован.

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В статье: Сан-Паулу ММА
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