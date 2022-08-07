Восьмикратного чемпиона мира по джиу-джитсу застрелили в Бразилии

Бразилец Леандро Ло, восьмикратный чемпион мира по джиу-джитсу, был застрелен прошлой ночью в Сан-Паулу. Как сообщают местные правоохранительные органы, борцу дважды попали в голову.

По информации издания Marca, атлет побывал с друзьями в ночном клубе, после чего на улице у него разразился конфликт с пьяным прохожим. Ло взял мужчину в захват из джиу-джитсу, пытаясь его обездвижить.

Однако тот вырвался, достал пистолет и открыл огонь по Леандро. Пострадавший позже был доставлен в больницу, где он и скончался. Как сообщила полиция Сан-Паулу, стрелок уже был идентифицирован.