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Восьмикратного чемпиона мира по джиу-джитсу застрелили в Бразилии
Леандро Ло убили после пьяного конфликта
Фото: MARCA
Бразилец Леандро Ло, восьмикратный чемпион мира по джиу-джитсу, был застрелен прошлой ночью в Сан-Паулу. Как сообщают местные правоохранительные органы, борцу дважды попали в голову.
По информации издания Marca, атлет побывал с друзьями в ночном клубе, после чего на улице у него разразился конфликт с пьяным прохожим. Ло взял мужчину в захват из джиу-джитсу, пытаясь его обездвижить.
Однако тот вырвался, достал пистолет и открыл огонь по Леандро. Пострадавший позже был доставлен в больницу, где он и скончался. Как сообщила полиция Сан-Паулу, стрелок уже был идентифицирован.
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