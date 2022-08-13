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Дарья Белодид проводит субботу на тренировке. Фото
Украинка работает на все 100
narodna-pravda.ua
Украинская дзюдоистка, чемпионка мира и бронзовый призер Олимпиады-2020 Дарья Белодид поделилась со своими болельщиками фото из тренировки. Наша спортсменка работает, невзирая на то, что на календаре выходной. Соответствующий снимок она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, ранее Марта Костюк
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