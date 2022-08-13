Дарья Белодид проводит субботу на тренировке. Фото

Украинская дзюдоистка, чемпионка мира и бронзовый призер Олимпиады-2020 Дарья Белодид поделилась со своими болельщиками фото из тренировки. Наша спортсменка работает, невзирая на то, что на календаре выходной. Соответствующий снимок она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее Марта Костюк показала , какую неожиданную литературу она читает.