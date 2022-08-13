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UFC намерены вскоре провести реванш чемпионского боя Прохазки и Тейшейры
Поединок должен возглавить турнир UFC 282
Фото: The Evening Standard
UFC заинтересованы в проведении реванша недавнего боя за чемпионский титул в полутяжелом весе между чехом Иржи Прохазкой и бразильцем Гловером Тейшейрой. По информации издания MMA Fighting, компания уже занимается организацией боя.
В недавнем первом поединке победу одержал Прохазка, ему удалось захватить Тейшейру в удушающий захват, после чего Гловер сдался. Иржи взял пояс чемпиона UFC в полутяжёлом весе.
По информации MMA Fighting, продолжение боя станет хэдлайнером предстоящего ивента UFC 282, который пройдет в декабре в Лас-Вегасе, Невада. Ранее организация намеревалась провести бой в 2023 году.
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