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UFC намерены вскоре провести реванш чемпионского боя Прохазки и Тейшейры

Единоборства
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Поединок должен возглавить турнир UFC 282

UFC намерены вскоре провести реванш чемпионского боя Прохазки и Тейшейры

Фото: The Evening Standard

UA-Футбол
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UFC заинтересованы в проведении реванша недавнего боя за чемпионский титул в полутяжелом весе между чехом Иржи Прохазкой и бразильцем Гловером Тейшейрой. По информации издания MMA Fighting, компания уже занимается организацией боя.

В недавнем первом поединке победу одержал Прохазка, ему удалось захватить Тейшейру в удушающий захват, после чего Гловер сдался. Иржи взял пояс чемпиона UFC в полутяжёлом весе.

По информации MMA Fighting, продолжение боя станет хэдлайнером предстоящего ивента UFC 282, который пройдет в декабре в Лас-Вегасе, Невада. Ранее организация намеревалась провести бой в 2023 году.

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В статье: UFC
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