Украинская боец ММА потерпела поражение на ивенте PFL в Лондоне

Украинская боец ММА Елена Колесник приняла участие в инвенте PFL номер 9. Украинке противостояла бразильский боец Лариса Пачеко, уже однажды побеждавшая Елену.

Предыдущий бой Колесник с Пачеко состоялся еще в прошлом году, и тогда он окончился поражением в первом раунде, на 4 минуте, 48 секунде. Сегодня же украинка продержалась всего 2 минуты и 9 секунд первого раунда.

