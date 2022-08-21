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Украинская боец ММА потерпела поражение на ивенте PFL в Лондоне

Единоборства
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Елену Колесник отправили в нокаут в первом раунде

Украинская боец ММА потерпела поражение на ивенте PFL в Лондоне

Фото: Planet Sport

UA-Футбол
Новина українською

Украинская боец ММА Елена Колесник приняла участие в инвенте PFL номер 9. Украинке противостояла бразильский боец Лариса Пачеко, уже однажды побеждавшая Елену.

Предыдущий бой Колесник с Пачеко состоялся еще в прошлом году, и тогда он окончился поражением в первом раунде, на 4 минуте, 48 секунде. Сегодня же украинка продержалась всего 2 минуты и 9 секунд первого раунда.

Всего Колесник провела уже пять боев в американском промоушене, два из них она выиграла. Всего за карьеру у нее 7 побед и 5 поражений в 12 поединках.

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В статье: ММА
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