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Украинская боец ММА потерпела поражение на ивенте PFL в Лондоне
Елену Колесник отправили в нокаут в первом раунде
Фото: Planet Sport
Украинская боец ММА Елена Колесник приняла участие в инвенте PFL номер 9. Украинке противостояла бразильский боец Лариса Пачеко, уже однажды побеждавшая Елену.
Предыдущий бой Колесник с Пачеко состоялся еще в прошлом году, и тогда он окончился поражением в первом раунде, на 4 минуте, 48 секунде. Сегодня же украинка продержалась всего 2 минуты и 9 секунд первого раунда.
5⃣ Time, 5⃣ Time, 5⃣ Time, 5⃣ Time, 5⃣ Time— PFL (@PFLMMA) August 20, 2022
The 1st Round KO Streak continues for Larissa Pacheco!#PFLPlayoffs LIVE on ESPN & ESPN+
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Всего Колесник провела уже пять боев в американском промоушене, два из них она выиграла. Всего за карьеру у нее 7 побед и 5 поражений в 12 поединках.
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