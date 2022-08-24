Анастасия Суперсон выиграла золото на ЧМ среди кадетов

Украинская дзюдоистка Анастасия Суперсон завоевала золото на чемпионате мира среди кадетов.

В весовой категории до 40 килограммов она вышла в финел, где досрочно победила Бегумназ Догруйол из Турции.

Суперсон стала первой украинкой с 2015 года, выигравшей кадетский ЧМ. Напомним, что в 2015 году турнир выиграла Дарья Билодид.