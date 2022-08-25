Анна Телегина заняла третье место на кадетском чемпионате мира

На кадетском чемпионате мира дзюдоистка Анна Телегина заняла третье место в весовой категории до 52 кг.

В полуфинале украинка не смогла одолеть Сугдионе Рафкатову из Узбекистана, а в схватке за бронзу она была сильнее итальянки Михелы Террановой.