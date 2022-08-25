Единоборства
Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анна Телегина заняла третье место на кадетском чемпионате мира
Украинка могла бороться за золото
Фото: Дзюдо Краматорська
На кадетском чемпионате мира дзюдоистка Анна Телегина заняла третье место в весовой категории до 52 кг.
В полуфинале украинка не смогла одолеть Сугдионе Рафкатову из Узбекистана, а в схватке за бронзу она была сильнее итальянки Михелы Террановой.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Левандовский сыграет с Баварией в группе ЛЧ, Бензема - игрок года. Как прошёл гала-вечер УЕФА в Стамбуле
- АЕК Ларнака - Днепр-1. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 25 августа 2022
- Суркис прикрывается заботой о людях. На самом же деле блокирование телепула - пренебрежение украинскими интересами
- UFC. Камару Усман был нокаутирован в бою за пояс чемпиона в полусреднем весе. Видео
- Жена Малиновского заявила, что они с Русланом купили дом в Бергамо
- Зеленский в Киеве встретился с Андреем Шевченко и известным голливудским актером. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти