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Дарья Билодид активно проводит субботу на тренировке. Фото
Украинка готовится к соревнованиям
narodna-pravda.ua
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид продолжает подготовку к Кубку Европы, который скоро состоится в Италии. Даже в выходной день наша спортсменка тренируется для того, чтобы как можно лучше выступить на соревнованиях. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Ярослава Магучих
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