Дарья Билодид активно проводит субботу на тренировке. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид продолжает подготовку к Кубку Европы, который скоро состоится в Италии. Даже в выходной день наша спортсменка тренируется для того, чтобы как можно лучше выступить на соревнованиях. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Ярослава Магучих прокомментировала победу на этапе Бриллиантовой лиги.