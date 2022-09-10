Дарья Билодид провела необычную тренировку с мячем. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид провела необычную для себя тренировку. Наша спортсменка поработала с мячом и показала свое мастерство. Соответствующие материалы она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук рассказала , о чем больше всего мечтает.