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Дарья Билодид провела необычную тренировку с мячем. Фото
Украинка талантлива во всем
narodna-pravda.ua
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид провела необычную для себя тренировку. Наша спортсменка поработала с мячом и показала свое мастерство. Соответствующие материалы она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук
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