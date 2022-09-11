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Диас задушил Фергюсона в главном событии вечера UFC 279

Единоборства
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Был отличный бой

Диас задушил Фергюсона в главном событии вечера UFC 279

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В главном событии бойцовского вечера UFC 279 в Неваде (США) в октагон вышли Нейт Диас (21-13) и Тони Фергюсон (25-8).

Уже в первом раунде Фергюсону удалось сбить соперника с ног, когда тот пытался пойти в атаку. В партер Тони уходить не стал и дал Диасу подняться и продолжить поединок в стойке. К концу первого отрезка боя Нейт донес неплохую двойку, и завершил великолепным прямым на последних секундах.

Во втором раунде Тони несколько активизировался, начал больше атаковать, но ему мешало рассечение под правым глазом. Третий раунд был немного скучным, оба бойца не спешили атаковать. Хотя его концовка получилась интригующей – Диасу удалось мощно поразить соперника и потрясти того, однако Фергюсон устоял.

В середине четвертого раунда бойцы перешли в партер, Нейтону удалось набросить гильотину и заставить соперника сдаться.

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В статье: UFC Тони Фергюсон Нейт Диас
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