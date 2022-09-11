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Дарья Билодид поблагодарила защитников Украины за освобождение Харьковщины. Фото

Единоборства
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Они настоящие герои

Дарья Билодид поблагодарила защитников Украины за освобождение Харьковщины. Фото

International Judo Federation

UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка, призер Олимпийских игр Дарья Билодид поблагодарила защитников Украины за освобождение Харьковщины. Соответствующие фото наша спортсменка разместила на своей странице в Instagram.

Дарья Билодид поблагодарила защитников Украины за освобождение Харьковщины. Фото - изображение 1Дарья Билодид поблагодарила защитников Украины за освобождение Харьковщины. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Александр Усик показал фото из игры в баскетбол.

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В статье: Дарья Билодид
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