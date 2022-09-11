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Дарья Билодид поблагодарила защитников Украины за освобождение Харьковщины. Фото
Они настоящие герои
International Judo Federation
Украинская дзюдоистка, призер Олимпийских игр Дарья Билодид поблагодарила защитников Украины за освобождение Харьковщины. Соответствующие фото наша спортсменка разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Александр Усик
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