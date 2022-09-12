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Ярослав Фильчаков добыл бронзу на чемпионате мира по борьбе

Единоборства
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Украинец показал хороший результат

Ярослав Фильчаков добыл бронзу на чемпионате мира по борьбе

Фото: sportevents.kharkiv.ua

Новина українською

В Белграде (Сербия) на чемпионате мира по борьбе украинский борец греко-римского стиля Ярослав Фильчаков (до 82 кг) получил бронзовую медаль.

В бронзовом финале украинец оказался сильнее грузина Гели Болквадзе (3:1).

На пути к медали Фильчаков выиграл у словака Дениса Хорвата (9:0), Синха Харприта (3:1) из Индии, иранца Пеймана Солтанморада Почтама (5:2). В полуфинале Фильчаков уступил турку Бурхану Акбудаку (1:5).

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Источник:
XSport.ua

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