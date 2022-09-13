  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Илона Прокопевнюк и Александра Хоменец принесли две награды в копилку сборной Украины на ЧМ по борьбе
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Илона Прокопевнюк и Александра Хоменец принесли две награды в копилку сборной Украины на ЧМ по борьбе

Единоборства
(1 голосов)

Отличные результаты

Илона Прокопевнюк и Александра Хоменец принесли две награды в копилку сборной Украины на ЧМ по борьбе

Фото: UWW

Новина українською

Украинские спортсменки Илона Прокопенюк и Александра Хоменец получили награды на мировом первенстве, которое проходит в Белграде.

В весовой категории до 55 кг Хоменец получила травму в финале и проиграла олимпийской чемпионке Токио Маю Мукайде из Японии.

В весовой категории до 62 кг Прокопенюк в схватке за "бронзу" оказалась сильнее вице-чемпионки Олимпийских игр-2020 и действующей чемпионки мира Айсулуу Тинибекову из Кыргызстана.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Илона Прокопевнюк Александра Хоменец
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде