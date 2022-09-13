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Илона Прокопевнюк и Александра Хоменец принесли две награды в копилку сборной Украины на ЧМ по борьбе
Отличные результаты
Фото: UWW
Украинские спортсменки Илона Прокопенюк и Александра Хоменец получили награды на мировом первенстве, которое проходит в Белграде.
В весовой категории до 55 кг Хоменец получила травму в финале и проиграла олимпийской чемпионке Токио Маю Мукайде из Японии.
В весовой категории до 62 кг Прокопенюк в схватке за "бронзу" оказалась сильнее вице-чемпионки Олимпийских игр-2020 и действующей чемпионки мира Айсулуу Тинибекову из Кыргызстана.
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Источник:Sport.ua
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