Илона Прокопевнюк и Александра Хоменец принесли две награды в копилку сборной Украины на ЧМ по борьбе

Украинские спортсменки Илона Прокопенюк и Александра Хоменец получили награды на мировом первенстве, которое проходит в Белграде.

В весовой категории до 55 кг Хоменец получила травму в финале и проиграла олимпийской чемпионке Токио Маю Мукайде из Японии.

В весовой категории до 62 кг Прокопенюк в схватке за "бронзу" оказалась сильнее вице-чемпионки Олимпийских игр-2020 и действующей чемпионки мира Айсулуу Тинибекову из Кыргызстана.