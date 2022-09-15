Под обстрелами россиян погиб чемпион с джиу-джитсу

В противостоянии с российскими оккупантами на Донецком направлении погиб герой из села Кривополье в Ивано-Франковской области Анатолий Розвадовский.

24-летний офицер и мастер бразильского джиу-джитсу пошел воевать сразу после полномасштабного вторжения россии 24 февраля и в сентябре вернулся домой уже навсегда.

Еще с детства в Верховине Анатолий начал заниматься бразильским джиу-джитсу. Розвадовский был воспитанником Виталия Стасива. Неоднократно становился победителем всеукраинских и международных соревнований.

Боец погиб 9 сентября во время артобстрела армии рф в Донецкой области в результате прилета вражеского снаряда.