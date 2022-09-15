  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Под обстрелами россиян погиб чемпион с джиу-джитсу
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Под обстрелами россиян погиб чемпион с джиу-джитсу

Единоборства
(1 голосов)

Боец побеждал на международных и всеукраинских соревнованиях

Под обстрелами россиян погиб чемпион с джиу-джитсу

Фото: Facebook

Новина українською

В противостоянии с российскими оккупантами на Донецком направлении погиб герой из села Кривополье в Ивано-Франковской области Анатолий Розвадовский.

24-летний офицер и мастер бразильского джиу-джитсу пошел воевать сразу после полномасштабного вторжения россии 24 февраля и в сентябре вернулся домой уже навсегда.

Еще с детства в Верховине Анатолий начал заниматься бразильским джиу-джитсу. Розвадовский был воспитанником Виталия Стасива. Неоднократно становился победителем всеукраинских и международных соревнований.

Боец погиб 9 сентября во время артобстрела армии рф в Донецкой области в результате прилета вражеского снаряда.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье:
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде