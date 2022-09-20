  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Сборную россии отстранили от участия в ЧМ по дзюдо
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборную россии отстранили от участия в ЧМ по дзюдо

Единоборства
Обновлено
(1 голосов)

Правильное решение организаторов турнира

Сборную россии отстранили от участия в ЧМ по дзюдо

фото - olympics.com

Новина українською

Сборная россии не выступит на чемпионате мира по дзюдо, который с 6 по 12 октября состоится в столице Узбекистана Ташкенте. Представителей страны-агрессора отстранили от турнира из-за военной агрессии рф по отношению к Украине.

Об этом в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС заявил президент Федерации дзюдо россии Василий Анисимов.

"В чемпионате мира мы не примем участия. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) касается всех российских спортсменов, не только сборной россии по дзюдо", - сообщил функционер.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: дзюдо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Obozrevatel

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде