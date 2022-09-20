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Сборную россию отстранили от участия в ЧМ по дзюдо
Правильное решение организаторов турнира
фото - olympics.com
Сборная россии не выступит на чемпионате мира по дзюдо, который с 6 по 12 октября состоится в столице Узбекистана Ташкенте. Представителей страны-агрессора отстранили от турнира из-за военной агрессии рф по отношению к Украине.
Об этом в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС заявил президент Федерации дзюдо россии Василий Анисимов.
"В чемпионате мира мы не примем участия. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) касается всех российских спортсменов, не только сборной россии по дзюдо", - сообщил функционер.
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