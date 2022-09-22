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Главный тренер сборной Украины по дзюдо: У нас есть травмы и некоторые спортсмены пропустят ЧМ
Анастасия Турчин не успевает восстановиться
Главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва рассказал о подготовке к чемпионату мира.
"Сейчас у нас весь состав команды находится на территории Украины. Только Дарья Белодид и Анастасия Анипина готовятся в испанской Валенсии. Там есть мировой центр для латиноамериканских стран. Они будут оттуда лететь в Ташкент".
Остальные 23 сентября заезжают на тренировочный сбор в Кончу-Заспу. Будем там 10 дней готовиться и оттуда двумя группами 3-го и 6 октября отправляемся в Ташкент.
К сожалению, есть травмы у нас. Это в первую очередь Анастасия Турчин, травмировавшаяся на чемпионате Европы. Ей прооперировали колени, и она будет пропускать чемпионат мира.
В мужской команде не лидеры, а два перспективных молодых спортсмена. Это призеры молодежных чемпионатов Европы, которые из-за травм пропускают – Евгений Балевский (от 100 кг) и Артем Бубир (90 кг).
Остальные лидеры, в принципе, в строю. Это и чемпион Европы-2022 Богдан Ядов, прошлогодний призер мира Яки Хаммо, Артем Лесюк. У девушек – Дарья Белодид. Все они в хорошей форме готовятся к мировому первенству.
Напомним, чемпионат мира по дзюдо состоится в Ташкенте с 6 по 13 октября.
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