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Главный тренер сборной Украины по дзюдо: У нас есть травмы и некоторые спортсмены пропустят ЧМ

Единоборства
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Анастасия Турчин не успевает восстановиться

Главный тренер сборной Украины по дзюдо: У нас есть травмы и некоторые спортсмены пропустят ЧМ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва рассказал о подготовке к чемпионату мира.

"Сейчас у нас весь состав команды находится на территории Украины. Только Дарья Белодид и Анастасия Анипина готовятся в испанской Валенсии. Там есть мировой центр для латиноамериканских стран. Они будут оттуда лететь в Ташкент".

Остальные 23 сентября заезжают на тренировочный сбор в Кончу-Заспу. Будем там 10 дней готовиться и оттуда двумя группами 3-го и 6 октября отправляемся в Ташкент.

К сожалению, есть травмы у нас. Это в первую очередь Анастасия Турчин, травмировавшаяся на чемпионате Европы. Ей прооперировали колени, и она будет пропускать чемпионат мира.

В мужской команде не лидеры, а два перспективных молодых спортсмена. Это призеры молодежных чемпионатов Европы, которые из-за травм пропускают – Евгений Балевский (от 100 кг) и Артем Бубир (90 кг).

Остальные лидеры, в принципе, в строю. Это и чемпион Европы-2022 Богдан Ядов, прошлогодний призер мира Яки Хаммо, Артем Лесюк. У девушек – Дарья Белодид. Все они в хорошей форме готовятся к мировому первенству.

Напомним, чемпионат мира по дзюдо состоится в Ташкенте с 6 по 13 октября.

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В статье: сборная Украины по дзюдо
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Источник:
Сусіпльне Спорт

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