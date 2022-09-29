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Главный тренер сборной Украины по греко-римской борьбе Владимир Шацких отреагировал на поступок Семена Новикова

Единоборства
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Ранее он подал заяву на смену гражданства

Главный тренер сборной Украины по греко-римской борьбе Владимир Шацких отреагировал на поступок Семена Новикова

фото - XSPORT.ua

Новина українською

Украинский борец греко-римского стиля Семен Новиков находится в процессе смены гражданства. Об этом в интервью для "Суспильне Спорт" сообщил старший тренер сборной Украины Владимир Шацких.

"Поступок, который он совершил, пусть остается на его совести. Сборная Украины и государство в лице министра спорта Вадима Гутцайта, президента НОК Сергея Бубки, руководства нашей федерации и я лично сделали все для того, чтобы он остался в Украине. Ему было предоставлено Все его потребности удовлетворялись: финансовые, жилые.

Это его решение, его выбор. Может, оно и к лучшему, что он переехал выступать за Болгарию. Если человек так легко меняет гражданство, то что-то с ним не так."

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В статье: Семен Новиков
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Источник:
Сусіпльне Спорт

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