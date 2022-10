Bellator 286. Питбуль успешно защитил чемпионский титул

Бразильский боец Патрисио "Питбуль" Фрейре защитил чемпионские титулы на турнире Bellator 286, состоявшемся в Лонг-Бич (Калифорния).

Чемпион одержал уверенную победу единогласным решением судей над Адамом Бориксом (Венгрия) – 48:47, 49:46, 50:45 .

Что касается других поединков вечера, то Эй Джей Макки (156,6 футов) единогласным решением судей победил Спайка Карлайла – 29:26, 30:26, 30:27.

В легком весе Джереми Кеннеди победил Аарона Пико, который был вынужден сдаться из-за травмы плеча.

