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Bellator 286. Питбуль успешно защитил чемпионский титул

Единоборства
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В одни ворота

Bellator 286. Питбуль успешно защитил чемпионский титул

bellator.com

UA-Футбол
Новина українською

Бразильский боец Патрисио "Питбуль" Фрейре защитил чемпионские титулы на турнире Bellator 286, состоявшемся в Лонг-Бич (Калифорния).

Чемпион одержал уверенную победу единогласным решением судей над Адамом Бориксом (Венгрия) – 48:47, 49:46, 50:45.

Что касается других поединков вечера, то Эй Джей Макки (156,6 футов) единогласным решением судей победил Спайка Карлайла – 29:26, 30:26, 30:27.

В легком весе Джереми Кеннеди победил Аарона Пико, который был вынужден сдаться из-за травмы плеча.

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В статье: Bellator
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