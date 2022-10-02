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Bellator 286. Питбуль успешно защитил чемпионский титул
В одни ворота
bellator.com
Бразильский боец Патрисио "Питбуль" Фрейре защитил чемпионские титулы на турнире Bellator 286, состоявшемся в Лонг-Бич (Калифорния).
Чемпион одержал уверенную победу единогласным решением судей над Адамом Бориксом (Венгрия) – 48:47, 49:46, 50:45.
Что касается других поединков вечера, то Эй Джей Макки (156,6 футов) единогласным решением судей победил Спайка Карлайла – 29:26, 30:26, 30:27.
В легком весе Джереми Кеннеди победил Аарона Пико, который был вынужден сдаться из-за травмы плеча.
Another reversal from @PatricioPitbull.#Bellator286 is LIVE on @SHOsports. pic.twitter.com/h2OgScWNmQ— BellatorMMA (@BellatorMMA) October 2, 2022
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