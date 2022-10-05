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Конор Макгрегор рассказал о деталях своего следующего боя
Он рассказал, в каком весе проведет бой
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор дал понять, в каком весе намерен провести следующий поединок. На соответствующий вопрос Макгрегор ответил в своих социальных сетях.
"Следующий бой в полусреднем весе?" — поинтересовались у Макгрегора.
"Определённо", — ответил Конор.
Отметим, что последние схватки Макгрегор проводил в лёгком весе.
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