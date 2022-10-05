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Конор Макгрегор рассказал о деталях своего следующего боя

Единоборства
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Он рассказал, в каком весе проведет бой

Конор Макгрегор рассказал о деталях своего следующего боя

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор дал понять, в каком весе намерен провести следующий поединок. На соответствующий вопрос Макгрегор ответил в своих социальных сетях.

"Следующий бой в полусреднем весе?" — поинтересовались у Макгрегора.

"Определённо", — ответил Конор.

Отметим, что последние схватки Макгрегор проводил в лёгком весе.

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В статье: Конор Макгрегор
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