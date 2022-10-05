Макгрегор: Нокаутирую Чарльза Оливейру

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландский боец Конор Макгрегор разместил новый пост в своих социальных сетях, где заявил, что считает себя способным нокаутировать бывшего чемпиона UFC в лёгком весе бразильца Чарльза Оливейру.

"Я нокаутировал каждого бразильца, с которым дрался. Я также нокаутирую и Чарльза", — написал Макгрегор.