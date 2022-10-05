Единоборства
Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Макгрегор: Нокаутирую Чарльза Оливейру
Конор готов провести бой с бразильцем
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландский боец Конор Макгрегор разместил новый пост в своих социальных сетях, где заявил, что считает себя способным нокаутировать бывшего чемпиона UFC в лёгком весе бразильца Чарльза Оливейру.
"Я нокаутировал каждого бразильца, с которым дрался. Я также нокаутирую и Чарльза", — написал Макгрегор.
I’ve KO’d every Brazilian I’ve fought. I KO Charles too. https://t.co/kMdXE5n0CI— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 4, 2022
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Сегодня Рух U-19 проведет ответный матч в Юношеской лиге УЕФА
- Экс-легионер Динамо: Я вижу кадры Киева и у меня болит сердце
- Поражение Барсы, шоу от Наполи, Лунин выйдет на Шахтер. Главные новости за 4 октября
- Bellator 286. Питбуль успешно защитил чемпионский титул
- Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО
- Илья Забарный сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet