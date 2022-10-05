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Макгрегор: Нокаутирую Чарльза Оливейру

Единоборства
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Конор готов провести бой с бразильцем

Макгрегор: Нокаутирую Чарльза Оливейру

Getty Images / Global Images Ukraine

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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландский боец Конор Макгрегор разместил новый пост в своих социальных сетях, где заявил, что считает себя способным нокаутировать бывшего чемпиона UFC в лёгком весе бразильца Чарльза Оливейру.

"Я нокаутировал каждого бразильца, с которым дрался. Я также нокаутирую и Чарльза", — написал Макгрегор.

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В статье: Конор Макгрегор
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