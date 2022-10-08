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Дарья Билодид проиграла в 1/4 финала чемпионата мира

Единоборства
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Главная надежда уступила

Дарья Билодид проиграла в 1/4 финала чемпионата мира

narodna-pravda.ua

UA-Футбол
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Украинская дзюдоистка Дарья Билодид проиграла в матче 1/4 финала чемпионата мира 2022.

Наша спортсменка уступила представительнице Бразилии Рафаэле Силве.

До этого украинка одолела боснийку Александру Самарджич и серебрянного призера Токио-2020, представительницу Франции Сару-Леони Сизик.

В утешительном поединке Дарья встретится с представительницей Монголии Энхрилен Лхагватого.

Напомним, что чемпионат мира по дзюдо проходит с 6 по 13 октября в Ташкенте.

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В статье: Дарья Билодид
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