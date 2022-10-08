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Дарья Билодид проиграла в 1/4 финала чемпионата мира
Главная надежда уступила
narodna-pravda.ua
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид проиграла в матче 1/4 финала чемпионата мира 2022.
Наша спортсменка уступила представительнице Бразилии Рафаэле Силве.
До этого украинка одолела боснийку Александру Самарджич и серебрянного призера Токио-2020, представительницу Франции Сару-Леони Сизик.
В утешительном поединке Дарья встретится с представительницей Монголии Энхрилен Лхагватого.
Напомним, что чемпионат мира по дзюдо проходит с 6 по 13 октября в Ташкенте.
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