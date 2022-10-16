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Украинская каратистка Терлюга порадовала поклонников яркими фото

Единоборства
Обновлено
(1 голосов)

Очень красиво

Украинская каратистка Терлюга порадовала поклонников яркими фото

фото - Reuters

UA-Футбол
Новина українською

Украинская каратистка Анжелика Терлюга порадовала своих поклонников новыми снимками. На своей странице в Instagram наша спортсменка разместила фотосессию на фоне спортивного автомобиля.

Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук поделилась со поклонниками милым воскресным фото.

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В статье: Анжелика Терлюга
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