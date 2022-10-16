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Украинская каратистка Терлюга порадовала поклонников яркими фото
Очень красиво
фото - Reuters
Украинская каратистка Анжелика Терлюга порадовала своих поклонников новыми снимками. На своей странице в Instagram наша спортсменка разместила фотосессию на фоне спортивного автомобиля.
Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук
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