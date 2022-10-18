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Михаил Вишневецкий выборол серебро чемпионата мира U23 по греко-римской борьбе
Немного не хватило до золота
Фото: KHARKIV SPORT CITY
20-летний борец Михаил Вишневецкий получил серебро на молодежном чемпионате мира U-23 по греко-римской борьбе. Украинец выступал в весовой категории до 130 кг.
Михаил в полуфинале преодолел Сархана Маммадова из Азербайджана (6:3).
В финале Михаил уступил турецкому спортсмену Фатиху Бозкуру со счетом 1:9.
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