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UFC. Чарльз Оливейра проиграл в чемпионском бою Исламу Махачеву

Единоборства
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Бразилец так и не сумел вернуть утраченный пояс

UFC. Чарльз Оливейра проиграл в чемпионском бою Исламу Махачеву

Фото: CBS Sports

UA-Футбол
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UFC, бразильский боец Чарльз Оливейра провел бой за титул чемпиона организации в легком весе против россиянина Ислама Махачева. Победил последний. Он сумел взять бразильца в ручной треугольник и заставил сдаться.

До боя с Махачевым Оливейра провел еще три боя за титул: он избил Майкла Чендлера, защитил пояс от Дастина Порье, и завалил Джастина Гейджи. Однако перед боем с последним он был лишен пояса за провал взвешивания.

Махачев же провел первый титульный бой в UFC. До него обладателями пояса чемпиона промоушена в легком весе были Конор МакГрегор, Тони Фергюсон, Хабиб Нурмагомедов, Дастин Порье и Джастин Гейджи.

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В статье: UFC
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