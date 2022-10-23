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UFC. Чарльз Оливейра проиграл в чемпионском бою Исламу Махачеву
Бразилец так и не сумел вернуть утраченный пояс
Фото: CBS Sports
UFC, бразильский боец Чарльз Оливейра провел бой за титул чемпиона организации в легком весе против россиянина Ислама Махачева. Победил последний. Он сумел взять бразильца в ручной треугольник и заставил сдаться.
До боя с Махачевым Оливейра провел еще три боя за титул: он избил Майкла Чендлера, защитил пояс от Дастина Порье, и завалил Джастина Гейджи. Однако перед боем с последним он был лишен пояса за провал взвешивания.
Махачев же провел первый титульный бой в UFC. До него обладателями пояса чемпиона промоушена в легком весе были Конор МакГрегор, Тони Фергюсон, Хабиб Нурмагомедов, Дастин Порье и Джастин Гейджи.
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