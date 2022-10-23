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Боец UFC пришел на бой с сыновьями Кадырова, недавно якобы побывавшими на фронте
Сам Кадыров ранее лично посещал ивенты промоушена
Фото: MMA Fighting
Российский боец UFC Хамзат Чимаев посетил последнее мероприятие промоушена в Абу-Даби с сыновьями чеченского диктатора Рамзана Кадырова. В своем инстаграме он опубликовал фото с 14-летним Али Кадыровым.
Ранее все три сына чеченского чиновника якобы побывали на войне в Украине. Там были сделаны фотографии этих детей, позирующих в военном обмундировании. Кадыров также заявил, что его сыновья якобы взяли в плен трёх украинских военных.
Минфин США еще в 2017 году наложил санкции на Кадырова, и запретил американцам и компаниям из США заниматься с ним бизнесом. Несмотря на это, он дважды лично посещал ивенты промоушена – в 2018 и 2019 годах.
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