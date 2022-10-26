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Конор Макгрегор пропустит ещё минимум полгода

Единоборства
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Сначала нужно пройти тесты на допинг

Конор Макгрегор пропустит ещё минимум полгода

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Ирландский боец Конор Макгрегор должен пройти шестимесячное тестирование на допинг и предоставить минимум два отрицательных теста, прежде чем ему будет разрешено снова выступать в UFC. Об этом сообщает MMA News.

После UFC 280 в прошлую субботу президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Макгрегор на данный момент не включён в пул антидопингового тестирования США, которое требуется для всех действующих спортсменов, входящих в реестр.

Ранее Макгрегор вообще не проходил тестирование в 2022 году, но официального сообщения от USADA о том, входит ли он в пул тестирования, не поступало.

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В статье: Конор Макгрегор
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