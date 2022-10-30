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UFC. Украинка Мороз удивила поклонников соблазнительным видео

Единоборства
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Хороша не только в октагоне

UFC. Украинка Мороз удивила поклонников соблазнительным видео

Фото: UFC/Автор - неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Боец UFC, украинка Марина Мороз порадовала подписчиков соблазнительным видео. На своей странице в Instagram она продемонстрировала пресс и красивую фигуру.

Напомним, что ранее Марта Костюк показала фото с бойфрендом.

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В статье: UFC
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