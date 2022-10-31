Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Беленюк: Я иду на выборы президента НОК
Жан может заменить Сергея Бубку
фото - olympics.com
Олимпийский чемпион 2020 и народный депутат Украины Жан Беленюк рассказал, что может возглавить Национальный олимпийский комитет.
"Меня возмутили многочисленные сообщения от коллег из спортивного сообщества, что на ассамблее НОК в этом году некоторые люди хотят устроить выборы без выбора.
Пожалуй, некоторые еще не понимают, в какой стране мы живем и за что боремся прямо сейчас, каждый на своем фронте. Точно не за то, чтобы нас ставили перед фактом, кто возглавит тот или иной институт! Мы имеем право выбирать и имеем право быть избранными, законным путем, честно, в конкурентной борьбе! Люди имеют право видеть наши программы, знать нас в лицо, сравнивать наши стили и подходы, познакомиться с нашими командами, критиковать нас честно и открыто, а мы, в свою очередь, прислушиваться к критике. Пора признаться, что у нас много проблем, много услышанных голосов спортсменов и тренеров, многие вопросы без ответов! Моя задача их услышать и помочь!
Мы прекрасно понимаем две основные функции НОК, которые должны быть фундаментальными:
Защита наших спортсменов на международной арене, особенно во времена, когда они в такой защите больше всего нуждаются и в привлечении, и справедливое распределение средств между спортсменами и федерациями, когда финансирование распределяется по принципам и правилам здорового финансово-результативного климата, а не чьих-то личных предпочтений.
Наша команда ставит цели и не останавливается, пока не достигнет их. Принцип вполне спортивный, однако в спорте его можно придерживаться только тогда, когда играешь чисто и по правилам!
Я иду на выборы президента НОК, это серьезный вызов системе! Настроение решительное, с запросом и надеждой на вашу поддержку!" – написал Беленюк.
Популярное сейчас
- Днепр-1 оторвался от Шахтера, Колос вновь возле группы лидеров. Таблица и результаты тура УПЛ
- Эрдоган прокомментировал дальнейшие действия Турции в рамках зернового договора
- Решающий бой Шахтера, дерби Лондона и всей Италии. Расписание футбола на 31 октября – 6 ноября
- UFC. Украинка Мороз удивила поклонников соблазнительным видео
- Красотка дня. Как Анна Левандовская поддерживала своего мужа на трибунах Камп Ноу. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка звездного защитника Баварии. ФОТО