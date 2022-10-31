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Беленюк: Я иду на выборы президента НОК

Единоборства
(2 голосов)

Жан может заменить Сергея Бубку

Беленюк: Я иду на выборы президента НОК

фото - olympics.com

Новина українською

Олимпийский чемпион 2020 и народный депутат Украины Жан Беленюк рассказал, что может возглавить Национальный олимпийский комитет.

"Меня возмутили многочисленные сообщения от коллег из спортивного сообщества, что на ассамблее НОК в этом году некоторые люди хотят устроить выборы без выбора.

Пожалуй, некоторые еще не понимают, в какой стране мы живем и за что боремся прямо сейчас, каждый на своем фронте. Точно не за то, чтобы нас ставили перед фактом, кто возглавит тот или иной институт! Мы имеем право выбирать и имеем право быть избранными, законным путем, честно, в конкурентной борьбе! Люди имеют право видеть наши программы, знать нас в лицо, сравнивать наши стили и подходы, познакомиться с нашими командами, критиковать нас честно и открыто, а мы, в свою очередь, прислушиваться к критике. Пора признаться, что у нас много проблем, много услышанных голосов спортсменов и тренеров, многие вопросы без ответов! Моя задача их услышать и помочь!

Мы прекрасно понимаем две основные функции НОК, которые должны быть фундаментальными:

Защита наших спортсменов на международной арене, особенно во времена, когда они в такой защите больше всего нуждаются и в привлечении, и справедливое распределение средств между спортсменами и федерациями, когда финансирование распределяется по принципам и правилам здорового финансово-результативного климата, а не чьих-то личных предпочтений.

Наша команда ставит цели и не останавливается, пока не достигнет их. Принцип вполне спортивный, однако в спорте его можно придерживаться только тогда, когда играешь чисто и по правилам!

Я иду на выборы президента НОК, это серьезный вызов системе! Настроение решительное, с запросом и надеждой на вашу поддержку!" – написал Беленюк.

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В статье: Жан Беленюк
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