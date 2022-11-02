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Жан Беленюк: Не знаю, как буду совмещать карьеру и должность президента НОК
Борец пока не говорит о продолжении карьеры
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Жан Беленюк принял решение бороться за пост президента Национального олимпийского комитета, что, вероятно, не позволит ему продолжать профессиональные выступления.
"Спортивная карьера? Давайте прокомментирую это непосредственно после выборов. Если честно, я думал об этом вопросе и не представляю, как это можно объединить.
Пока у меня точно нет ответа на этот вопрос, а преждевременно о чем-либо заявлять я не хочу", - сказал Беленюк.
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Источник:Sport.ua
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