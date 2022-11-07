российские войска убили мастера спорта Украины по греко-римской борьбе

россияне убили коллегу Жана Беленюка Дмитрия Шпака.

Об этом написал сам Жан: "Еще одна потеря среди тех, с кем делил ковер. Скворец Дмитрий Владимирович".

Дмитрий Шпак погиб на фронте, выполняя боевое задание. Дома у него остались двое сыновей и жена. Скворец был мастером спорта Украины по греко-римской борьбе